Взяли второй миллион: новая статистика российского промысла

Общероссийский вылов с начала года составил свыше 1,99 млн тонн водных биоресурсов. При этом в Дальневосточном бассейне предприятия освоили более 1,54 млн тонн рыбы и морепродуктов.

На Дальнем Востоке поймали свыше 1,1 млн тонн минтая, 58,3 тыс. тонн трески (+2,7 тыс. тонн к уровню 2024 г.), 246 тыс. тонн тихоокеанской сельди, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбаки освоили 137,8 тыс. тонн ВБР. Из них 83,8 тыс. тонн пришлось на треску и 23,7 тыс. тонн на пикшу (+1,8 тыс. тонн).

В Западном бассейне промысел принес 41,4 тыс. тонн. Добыто 25,9 тыс. тонн шпрота (кильки) и 12,2 тыс. тонн балтийской сельди (салаки).

В Азово-Черноморском бассейне наловили 19,3 тыс. тонн, на 35,4% превысив результат за аналогичный период прошлого года. Уловы хамсы достигли 12,6 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне взяли 42 тыс. тонн. Кильки освоено 21,5 тыс. тонн — это на 1,3 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2024 г. Частиковых видов рыб поймали 7,8 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 197,2 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Уровень прошлого года превышен на 20,3 тыс. тонн, или 11,5.

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