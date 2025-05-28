Вьетнам расширяет сбыт рыбы за счет халяля

Вьетнам наращивает поставки тунца, сертифицированного по стандартам «халяль», в мусульманские страны. Премьер-министр республики Фам Минь Чин поручил профильным ведомствам разработать комплексный план развития экспорта халяльной продукции.

С 2021 по 2024 гг. экспорт тунца из Вьетнама на Ближний Восток увеличился на 35% — с 83 млн до 113 млн долларов. Несмотря на геополитические риски, макрорегион сохраняет высокий экспортный потенциал. В 2024 г. поставки в Малайзию и Бруней также выросли — на 36% и 24% соответственно, отмечает Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) со ссылкой на данные таможенных органов.

Отраслевое объединение обращает внимание, что такой устойчивый рост неслучаен: халяльные продукты востребованы у более чем 2 млрд мусульман, проживающих в 112 странах. В Азии живет 62% всех мусульман, а на страны АСЕАН приходится более 63% мирового потребления халяльных продуктов. Географическое положение Вьетнама делает экспорт такой продукции особенно выгодным, подчеркнули в VASEP.

С учетом значимости этой ниши премьер-министр Фам Минь Чин поручил профильным министерствам разработать план по продвижению экспорта халяльной продукции. Однако продвижение на соответствующем рынке сопряжено с рядом трудностей, включая строгие требования к стандартам, сертификации и контролю качества, сообщает корреспондент Fishnews.

VASEP считает, что на фоне сложностей на традиционных экспортных направлениях, таких как Соединенные Штаты и Евросоюз, рынок халяльной продукции открывает перед вьетнамскими экспортерами тунца новые перспективы.

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