Отправляемся на выставку в Питер с Fishnews

Новый выпуск журнала Fishnews будет распространяться на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Публикация на страницах издания — прекрасная возможность закрепить свои успехи на Seafood Expo Russia.

Редакция «Фишньюс» уже работает над номером журнала, который выйдет в конце июня.

В центре внимания — изменения законодательства по участкам для промысла, оснащение для рыболовства, тренды в продвижении и продажах рыбной продукции, отраслевые выставочные мероприятия, аквакультура.

Июньский выпуск будет распространяться в том числе на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia, 22-24 октября 2025 г.). Медиахолдинг «Фишньюс» традиционно участвует в выставке со стендом.

Публикация в журнале Fishnews — отличная возможность активнее заявить о себе на ключевых отраслевых площадках — Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Вы можете рассказать о работе и перспективах вашей компании, поднять волнующие вопросы. Наше издание читают на предприятиях рыбной промышленности и смежных сфер, в госорганах федерального и регионального уровня.

По вопросам размещения можно связаться с руководителем направления Антониной Лопатниковой — по телефону 8 914 707 0528 или по электронной почте antonina@fishnews.ru.

Архив журнала Fishnews с начала выпуска — с 2006 г. — доступен по ссылке:

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