Форуму и выставке в Санкт-Петербурге определили даты

Санкт-Петербург с 22 по 24 октября 2025 г. примет 8-й Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Площадкой для мероприятий вновь станет конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий — как и в предыдущие годы, состоится в Санкт-Петербурге. С 22 по 24 октября КВЦ «Экспофорум» вновь станет местом встречи представителей всех направлений рыбной отрасли и звеньев товаропроводящей цепи от вылова до доставки готовой продукции конечному потребителю.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе оператора мероприятий Expo Solutions Group (ESG), выставка сохранит многообразие разделов. Особое внимание будет уделено сектору аквакультуры, судовым комплектующим, оборудованию для промысла и переработки рыбы.

«Для нас очень важно сохранить набранные темпы роста и вновь предложить нашей отрасли те подходы, которые обеспечат наилучшую эффективность развития предприятий каждого раздела. Для этого, в частности, мы усовершенствуем экспозицию сектора аквакультуры и дополним деловую программу новыми форматами профильных мероприятий для решения практических задач наших участников», — отметил гендиректор ESG Иван Фетисов.

В 2024 г. форум и выставку в Санкт-Петербурге посетило более 19 тыс. специалистов из 83 регионов России и 76 стран. Продукцию и услуги на Seafood Expo Russia представили 423 российские и зарубежные компании.

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