В Калининградской области рассмотрели вопросы промысла и рыбопереработки

Возможности модернизации и переоснащения добывающего флота и перспективы развития промысла калининградских рыбаков обсуждались на совещании, которое провел помощник президента Николай Патрушев.

Помощник президента России Николай Патрушев, возглавляющий Морскую коллегию, провел в Калининградской области совещание по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса региона. Рассматривались планы по открытию новых рыбоперерабатывающих предприятий, реализации мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Морской коллегии, особое внимание участники встречи уделили модернизации рыбопромыслового флота, проектированию и строительству новых малотоннажных судов, разработке судового оборудования, орудий лова и промвооружения. Были предложены меры по увеличению экспедиционных исследований для поиска новых промысловых районов в Мировом океане и в исключительных экономических зонах дружественных стран.

На совещании также обсудили проблематику, связанную с политикой европейских стран по эскалации конфликтной ситуации в регионе Балтийского моря и ограничением доступа в ряд портов ЕС для российских рыбопромысловых судов.

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