Соглашение о рыбацких субсидиях ратифицировали уже 100 членов ВТО

ВТО 28 мая отметила важную веху в продвижении экологически устойчивой торговли. Республика Малави стала 100-м членом организации, официально ратифицировавшим соглашение о запрете вредоносных рыболовных субсидий.

Соответствующий документ генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале передала посол Малави при ВТО Каролин Бванали-Мусса.

Нгози Оконджо-Ивеала поблагодарила республику за присоединение к важному делу. Гендиректор ВТО заявила, что организация достигла ключевого рубежа на пути к введению в действие многостороннего соглашения, которое обеспечит более устойчивое использование океанов и рыболовства для нынешних и будущих поколений.

В ответном слове посол отметила, что хотя ее государство не имеет выхода к морю, оно активно поддерживает усилия ВТО по охране окружающей среды, привержено многосторонней торговой системе и считает защиту водных экосистем жизненно важной для продовольственной безопасности, занятости и устойчивости уязвимых групп населения.

Теперь для вступления соглашения в силу ВТО необходимо заручиться поддержкой всего 11 своих членов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации. Затем начнется практическая реализация документа в рамках глобальной торговой системы.

Читайте также: ВТО призывает поторопиться с ратификацией соглашения о рыбацких субсидиях

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews