ВТО призывает поторопиться с ратификацией соглашения о рыбацких субсидиях

Гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала и генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг призывают парламенты стран — членов ВТО ускорить ратификацию соглашения о рыболовных субсидиях.

Соглашение было принято в июне 2022 г. на 12-й Министерской конференции ВТО. Оно направлено на борьбу с наиболее вредоносными видами субсидий, способствующими незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыболовству, истощению рыбных запасов и бесконтрольному промыслу в открытом море.

Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что этот документ касается не только защиты рыбных ресурсов, но и обеспечения продовольственной безопасности и средств к существованию миллионов людей.

По мнению гендиректора ВТО, именно сейчас пришло время решительных действий, особенно в преддверии Конференции ООН по океанам, которая пройдет с 9 по 13 июня в Ницце.

Напомним: пока соглашение поддержали 99 членов организации. Для его вступления в силу необходимо официальное присоединение еще 12 стран.

Глава Межпарламентского союза Мартин Чунгонг подчеркнул важную роль парламентов как связующего звена между глобальными обязательствами и национальной политикой. По его словам, ратификация соглашения станет шагом к восстановлению морских экосистем и доказательством того, что многосторонняя дипломатия способна приносить реальные плоды.

Отмечено, что соглашение имеет особое значение для малых островных государств и наименее развитых стран, чья экономика и продовольственная безопасность тесно связаны с морскими ресурсами. Многие из них уже ратифицировали документ.

Ожидается, что соглашение станет мощным стимулом для достижения Цели устойчивого развития 14.6. Она направлена на ликвидацию вредных субсидий и устойчивое использование океанических ресурсов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации.

ВТО и Межпарламентский союз выразили готовность поддерживать законодательные органы стран в процессе ратификации соглашения через брифинги, консультации и информационные кампании.

После вступления соглашения в силу начнет работу специальный Фонд поддержки, который окажет техническую помощь и поможет развивающимся странам в реализации документа.

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