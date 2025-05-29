Ученые пополняют базу знаний об удивительных рыбах Амура
Специалисты Хабаровского филиала ВНИРО совместно с коллегами из центрального института продолжают ежегодное изучение нерестовой части популяций калуги и амурского осетра — ее состояние исследователи оценивают как хорошее.
Исследования выполняются на тоневых участках Амура в районе поселка Сусанино. В уловах отмечены производители обоих видов. Миграция зрелых особей осетровых проходит в стандартные сроки. Интенсивность нерестовой миграции калуги и амурского осетра сопоставима с данными 2023 и 2024 гг., рассказали Fishnews в пресс-службе института.
В уловах и калуги, и амурского осетра специалисты отметили повторно нерестующих особей. «Состояние нерестовой части популяции калуги и амурского осетра стоит оценивать, как хорошее: производители обоих полов многочисленны. Кроме зрелых производителей калуги и амурского осетра в уловах отмечена молодь обоих видов. Относительная численность молоди в возрасте 1–7 лет, стабильна на протяжении последних 5 лет», — отметили в институте.
От зрелых производителей калуги и амурского осетра специалисты отобрали гистологические и молекулярно-генетические пробы. Для оценки физиологического состояния зрелых особей проводится отбор проб крови.
Работы позволили ученым получить данные о современном состоянии амурских осетровых.
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