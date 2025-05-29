В Приморье с крабовых браконьеров суд взыскал более 6 млн рублей

Тернейский райсуд Приморского края приговорил двух местных жителей к условным срокам за незаконный лов камчатского и синего краба. Размер ущерба водным биоресурсам превысил 6 млн рублей.

В суде установлено, что в мае 2023 г. мужчины, используя маломерное плавающее средство, незаконно добыли в районе устья реки Серебрянки около 475 особей камчатского краба и 7 экземпляров синего. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд признал фигурантов виновными по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб).

Осужденных приговорили к 2,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права управлять самоходными транспортными плавающими средствами на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск транспортного прокурора о взыскании с мужчин в доход государства причиненного ущерба.

Читайте также: Росрыболовство отмечает эффективность постоянного рейда

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews