Росрыболовство отмечает эффективность постоянного рейда

С января по март рыбоохрана выявила свыше 20,9 тыс. нарушений — на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Федеральном агентстве по рыболовству напомнили, что инспекторы теперь действуют в режиме постоянного рейда.

Росрыболовство усилило работу по пресечению браконьерства — количество рейдов в январе-марте выросло на 22,9%, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

С 1 марта рыбоохрана действует в режиме постоянного рейда. Благодаря внесенным в закон о рыболовстве изменениям инспекторы получили возможность непрерывно обследовать акватории, проверять транспортные средства, разрешительные документы и составлять протоколы о нарушениях.

Для оперативного выявления браконьеров и обследования труднодоступных участков применяются беспилотники. В 2024 г. территориальным управлениям Росрыболовства передали больше 20 аппаратов, обеспечение инспекторов современным оборудованием продолжается.

По информации федерального агентства, с января по март у нарушителей изъято около 28,6 тонны незаконно добытых водных биоресурсов (+13,8% к аналогичному периоду 2024 г.), более 49 тыс. орудий лова (+14,3%), а также в совокупности 660 судов, других транспортных средств и лодочных моторов (+22,4%).

В центральных и южных регионах России продолжается операция федерального значения «Нерест» — усилены меры по противодействию браконьерству. Сроки нерестового запрета устанавливаются для каждого региона.

Читайте также: Осетровых успели вернуть в Амур

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews