Рыбопромышленники Южной Кореи зарабатывают на экспорте ким

Доходы хозяйств рыбной отрасли Республики Корея в 2024 г. выросли на 16,2% по сравнению с предыдущим годом. Важным драйвером стало увеличение поставок за рубеж сушеной водоросли порфиры (ким).

В прошлом году средний годовой доход хозяйств, работающих в рыболовстве и аквакультуре Южной Кореи, составил 63,65 млн вон (около 46,2 тыс. долларов). Об этом пишут южнокорейские СМИ со ссылкой на государственное Статистическое управление. Отмечено, что положительная динамика обусловлена ростом доходов как непосредственно от рыболовства, так и от сопутствующей деятельности.

Основным драйвером стал растущий экспорт порфиры, которую в Корее называют ким. Представитель Статистического управления отметил, что увеличение доходов от аквакультуры стало главным фактором роста, и подавляющее большинство этих доходов связано именно с сушеной порфирой, сообщает корреспондент Fishnews.

В отчете управления подчеркивается: в то время как многие отрасли страны сталкиваются с неопределенностью, рыболовство в Южной Корее становится одним из наиболее устойчивых и динамичных сегментов сельской экономики. Ким же из традиционного продукта превратилась в важный элемент экспортной стратегии республики.

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