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Предприятия ЯНАО в этом году планируют добыть порядка 10 тыс. тонн рыбы

На Ямале стартовала летняя путина

Предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа в этом году планируют освоить порядка 10 тыс. тонн рыбы. К лову уже приступили рыбаки Приуральского, Шурышкарского и Красноселькупского районов.

На Оби сразу после завершения ледохода промысел начали рыбаки компании «Горковский рыбозавод». Они уже добыли более 25 тонн рыбы, в основном это язь, щука, окунь и карась, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Летняя путина 2025 года началась в установленные планом сроки, погода не подводит, обстановка на рыбодобывающих участках хорошая — рыба ловится. Если не случится климатических форс-мажоров, то в этом году мы надеемся не просто выполнить, а перевыполнить план по рыбодобыче», — подчеркнул директор Горковского рыбозавода Андрей Попов.

На Оби основной лов сейчас ведется в протоках и сорах реки. На ряде участков промысел пока запрещен — это связано с необходимостью пропуска рыбы с мест зимовки к местам нагула.

По словам начальника отдела организации и регулирования рыболовства регионального департамента АПК Дмитрия Коробейникова, благодаря наличию складов и холодильного оборудования рыбоперерабатывающие предприятия округа не зависят от сезонных запретов и погодных условий, поэтому они без простоев производят рыбную продукцию.

«За четыре месяца выпущено 772 тонны, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года. В основном предприятия сосредоточены на выпуске готовой рыбной продукции — копченой, соленой, вяленой, консервов и кулинарии», — отметил Дмитрий Коробейников.

Рыбохозяйственный комплекс Ямала объединяет 97 организаций различных форм собственности, на них трудится около 2 тыс. работников, преимущественно из числа коренных малочисленных народов. В последние пять лет уровень добычи водных биоресурсов в водах региона превышает 10 тыс. тонн.

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