Рыбацкие проблемы ЯНАО изучат на местах

В Ямало-Ненецком автономном округе стартовали выездные встречи с рыбаками. Представители профильных ведомств и парламента ЯНАО планируют посетить рыбодобывающие предприятия и пообщаться с членами общин.

Провести серию встреч поручил губернатор Дмитрий Артюхов. Ожидается, что результатом станут конкретные меры по усилению социальных гарантий для рыбаков, популяризации профессии и улучшению работы отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

В рабочую группу вошли представители профильных ведомств в сфере коренных народов, агропромышленного комплекса, а также депутаты ямальского парламента под руководством председателя Сергея Ямкина.

«Нам важно понять, что мешает отрасли эффективно развиваться, какие нормативные акты нуждаются в пересмотре, какие ресурсы необходимы для развития», — подчеркнул Сергей Ямкин.

Первые встречи уже прошли в селе Находка и на фактории 3-4 Пески Тазовского района. Планируется, что до конца августа делегация посетит все рыбопромысловые районы округа.

«Пообщались с рыбаками предприятия «Тазагропромрыбпром». Люди понимают, что их заработок напрямую зависит от объема вылова, поэтому больше всего их волнуют условия для продуктивной работы. Вторая часть встречи была посвящена вопросам материально-технического обеспечения предприятия. Уже началось и планируется дальнейшее обновление судов и улучшение береговой инфраструктуры», — отметил директор регионального департамента АПК Андрей Рубашин.

По данным правительства ЯНАО, в диалоге приняли участие более 100 ямальцев, работающих на рыбодобывающих предприятиях и в общинах. На встречах обсудили актуальные вопросы в отрасли: закупочную цену на рыбу, уровень зарплат, износ флота, снижение квот на вылов и их распределение, повышение эффективности предприятий и восстановление популяции сиговых в Обь-Иртышском бассейне.

«Мы уверены, что по итогам нашего общения будут выработаны предложения по созданию условий для поддержки и защиты интересов всех участников рыбной отрасли и созданию востребованных мер поддержки для рыбацких семей», — сказала директор окружного департамента по делам КМНС Ульяна Каленюк.

Подобная практика уже была реализована в прошлом году: представители властей региона провели встречи с кочевниками.

Читайте также: Мощности ЯНАО по переработке рыбы пополнятся новым цехом

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews