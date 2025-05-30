Правительство дополнило положение о Росрыболовстве

В полномочия Росрыболовство включили создание комиссии для аттестации экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ. Такие учреждения входят в систему федерального агентства.

Правительство постановлением от 29 мая 2025 г. № 765 внесло изменения в положение о Федеральном агентстве по рыболовству. В полномочия ФАР включили создание комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, пробретающих статус спасателя, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в ведении Росрыболовства находятся Дальневосточный и Северный экспедиционные отряды аварийно-спасательных работ.

Также Росрыболовство учли в перечне создаваемых федеральными ведомствами и госкорпорациями функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — такие изменения внесены в приложение к Положению о единой госсистеме предупреждения и ликвидации ЧС (постановление от 30 декабря 2003 г. № 794).

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