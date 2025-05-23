Спасатели подставили плечо рыбакам на минтаевой путине

За сезон «А» охотоморской путины специалисты Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ пришли на помощь пяти рыбацким судам. Одни освободили от намоток, другие, потерявшие ход, отбуксировали в порт.

Все операции выполнило ледокольно-спасательное судно «Справедливый» в Охотском море, рассказал Fishnews врио начальника отряда Александр Зарубкин. «Размотки были выполнены максимально оперативно, потому что работают профессиональные водолазы», — отметил он.

Тем не менее некоторые операции потребовали много времени из-за высокой сложности. В начале января экипаж ЛСС освободил винт траулера «Генерал Трошев» — работы велись больше двух недель. В феврале «Справедливый» снял намотку с винто-рулевой группы плавзавода «Капитан Теплюков», в марте — провел аналогичную операцию с траулером «ХХ съезд ВЛКСМ», а также отбуксировал в Петропавловск-Камчатский потерявшие ход суда «Онор» и «Орион».

Кроме «Справедливого», на минтаевой путине дежурило также ЛСС «Суворовец».

По словам Александра Зарубкина, пять аварий за путину — немало, хотя в прошлые годы таких случаев было гораздо больше. Спасатели отмечают сравнительно благополучную ледовую обстановку в нынешнем сезоне: благодаря ветрам разных направлений лед ломало, его поля были разреженными.

Врио начальника отряда напомнил также про ноябрьскую операцию в бухте Глубокой, когда «Справедливый» оказал помощь сразу двум рыболовным судам. «Это были сложные работы, требующие как профессионализма спасателей на месте, так и четкой координации из штаба. И все службы учреждения отработали на отлично», — подчеркнул Александр Зарубкин.

Сейчас «Справедливый» стоит на дежурстве в Петропавловске-Камчатском, спасательный буксир «Преданный» продолжает дежурить в подзоне Приморье в Японском море.

ЛСС «Сибирский» заканчивает ремонт во Владивостоке, а «Суворовец» встал ремонтироваться в Петропавловске-Камчатском. В отряде рассчитывают, что к ноябрю он вновь выйдет в Охотское море — обеспечивать безопасность рыбацкого флота в сезон «Б».

Читайте также: Правительство распорядилось выделить средства спасотрядам Росрыболовства

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews