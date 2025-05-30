Инспектора рыбоохраны наказали за изъятых раков

В Новосибирской области сотрудника Верхнеобского теруправления Росрыболовства привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о госконтроле.

На практике нарушение выразилось в незаконном изъятии у предпринимателя самок икряных раков, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Мировой суд привлек госинспектора к ответственности по части 1 статьи 19.6.1 КоАП РФ (проведение проверки или контрольного мероприятия при отсутствии оснований для их проведения).

Фигуранту назначили наказание в виде предупреждения.

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