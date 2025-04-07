Для рыбоохраны регламентировали режим постоянного рейда

С этого года в арсенале органов рыбоохраны появились возможности постоянного рейда. Правительство регламентировало работу в таком формате.

Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов правительство дополнило разделом о постоянном рейде. Напомним, что закон, позволяющий органам рыбоохраны Росрыболовства работать в таком режиме, вступил в силу с 1 марта.

В обновленном положении говорится, что постоянные рейды осуществляются во внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах.

Постоянный рейд может проводиться в отношении транспортных средств, производственных объектов, деятельности и действий контролируемых лиц.

Граждане, представители и работники предприятий должны по требованию инспектора останавливаться, обеспечить беспрепятственный доступ к производственным объектам, предоставлять документы.

При постоянном рейде будут допускаться осмотр, досмотр, опрос, истребование документов, инструментальное обследование, сообщает корреспондент Fishnews.

Разработчики изменений обращали внимание, на особенности правовой базы, мешавшие успешной борьбе с нарушениями в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Введение режима постоянного рейда призвано устранить пробелы, появившиеся в возможностях рыбоохраны после принятия нового законодательства о госконтроле в 2020 г.

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