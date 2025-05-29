Школьники Приморья помогли малькам кеты отправиться в большое плавание

В Приморском крае специалисты Главрыбвода выпустили в реку Шкотовка около 1,4 млн сеголеток кеты. Участие в мероприятии приняли и школьники Владивостока.

Зарыбление провели в рамках компенсационных мероприятий, ущерб возмещала Дальневосточная генерирующая компания.

Временный мобильный рыбоводный цех на Шкотовке построили в 2022 г. для восстановления запасов лосося в реке. В ходе мониторинга ученые выяснили, что местная популяция кеты находится в депрессивном состоянии.

Первый выпуск состоялся в 2023 г. Возврат этого поколения рыбоводы ожидают уже в следующем году.

Выращивание мальков занимает около девяти месяцев, рассказали Fishnews сотрудники цеха. Отлов производителей начинается в сентябре, в ноябре оплодотворенную икру закладывают на инкубацию. Ближе к январю появляются личинки, которых переселяют в пруд, а уже в мае подросшие мальки навеской 0,6-0,8 г готовы к скату в море.

В этом году на выпуск пригласили лицеистов Дальрыбвтуза и школьников из столицы Приморья. Специалисты рассказали ребятам о работе рыбоводов и провели экскурсию по цеху. Затем все желающие получили по нескольку мальков и переселили их реку.

В конце мероприятия каждому юному участнику выдали сертификат — «Паспорт морского экоактивиста».

Представитель Дальрыбвтуза Анастасия Политаева отметила, что такие мероприятия позволяют ребятам с ранних лет познакомиться с работой рыбовода. Школьники, которые в будущем хотят связать свою жизнь с гидробиологией, уже сейчас могут получить некоторые нужные компетенции.

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