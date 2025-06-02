Рыбоводам Ленобласти готовы доплатить за страхование продукции

В Ленинградской области проходит отбор заявок на субсидирование сельскохозяйственного страхования в области аквакультуры. Документы от рыбоводов принимают до 16 июня.

Организатор отбора — региональный комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Согласно документации, финансирование предоставляется на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования, сообщает корреспондент Fishnews.

Претендовать на субсидирование могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Всего на эти цели в 2025 г. выделено 6 млн рублей. Предельный размер субсидии на одного получателя не установлен.

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