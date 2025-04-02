Страховка для лососей — в приоритете

По итогам 2024 г. застрахованные объемы объектов товарного рыбоводства снизились в три раза — несмотря на рекордные страховые выплаты. Тем не менее Минсельхоз надеется на повышение интереса к агрострахованию в аквакультуре.

Уровень сельскохозяйственного страхования объектов аквакультуры остается невысоким. По данным Минсельхоза, в 2022–2023 гг. он не превышал 5% объема производства в секторе, а в 2024 г. опустился до 1,7%. Для сравнения: в животноводстве этот показатель составил почти 47%.

По итогам прошлого года объем выплат по договорам страхования с господдержкой предприятиям аквакультуры составил всего 0,1 млрд рублей, рассказала на пресс-конференции 1 апреля замглавы Минсельхоза Елена Фастова. Однако по договорам без господдержки страховщики возместили рыбоводам рекордную сумму убытков — 1,4 млрд рублей. Как сообщает корреспондент Fishnews, страховые выплаты осуществлялись в связи с гибелью значительных объемов рыбы в лососевых хозяйствах Мурманской области.

«В том году у нас было проседание, потому что случился страховой случай, но надеемся, что в этом году мы выровняем», — отметила замминистра.

«Перечень желающих застраховаться очень небольшой, и выпадение поголовья по этому поводу стало настолько заметным, — прокомментировал просадку гендиректор «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин. — Риски тяжелые, высокая аккумуляция в моменте и, соответственно, немаленький тариф. Когда хозяйство принимает решение, будет ли оно страховаться или нет, естественно, все эти вещи учитываются».

По словам Елены Фастовой, в заключении договоров сельхозстрахования с господдержкой по-прежнему участвуют в основном те регионы, где занимаются выращиванием лососевых. На эту тенденцию не повлияло даже включение в перечень объектов сельхозстрахования на 2025 г. карповых и беспозвоночных. «Что касается карпов, мы пока не видим активного роста, но вместе будем отрабатывать», — пообещала замглавы Минсельхоза.

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