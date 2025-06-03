Лососевая путина начала отсчет первым уловам

Промышленный вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке только открывается в первых районах. Ученые приступили к научному сопровождению путины.

На 2 июня, по данным теруправлений Росрыболовства, вылов тихоокеанских лососей составил 8,924 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В Камчатском крае взяли порядка 5 тонн, в Сахалинской области — 2,708 тонны, в Хабаровском крае — 0,25 тонны, в Приморском — 0,025 тонны.

Добыто 5 тонн нерки, порядка 3 тонн симы и 0,941 тонна чавычи.

Специалисты отраслевой науки уже приступили к сопровождению путины в Камчатском и Приморском краях. Учет тихоокеанских лососей в период их преданадромной миграции будет выполнен силами исследовательских судов «ТИНРО» и «Профессор Кагановский» в период с 3 июня по 3 июля.

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