Вредящие рыбе стройки будут согласовывать по новым правилам

Правительство утвердило новые правила согласования Росрыболовством строительства и реконструкции, которые оказывают влияние на водные биоресурсы и среду их обитания. Документ заменит нынешние правила с 1 сентября.

Новые правила утверждены постановлением кабмина от 30 мая 2025 г. № 799 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания».

Юридические и физические лица представляют в Росрыболовство или его теруправления заявки для согласования такой деятельности. Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения касаются, в частности, документации, которая прилагается к заявкам.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2028 г.

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