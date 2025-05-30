Для минимизации ущерба рыбным запасам обновили постановление

Правительство выпустило новое Положение о мерах по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Актуализированное постановление придет на смену принятому в 2013 г.

Новое Положение о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания утверждено постановлением от 29 мая 2025 г. № 785.

Документ определяет меры по сбережению рыбных запасов и среды их обитания при планируемой хозяйственной деятельности. Таким образом, положение служит ориентиром в том числе для предприятий, работа которых повлияет на водные биоресурсы и водные объекты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новое постановление учитывает изменения законодательной базы, в том числе отказ от рыбоохранных зон.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

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