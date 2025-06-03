Браконьерскую конницу поймали на «Земле леопарда»

В Приморье вынесли приговор двум мужчинам, задержанным на территории национального парка «Земля леопарда» с незаконно добытым трепангом. Нарушители пробрались в Дальневосточный морской заповедник на лошадях.

«Дальневосточный морской заповедник частично граничит с участком «Гамовский» национального парка «Земля леопарда», через который всадники проникли к заповеднику. Обе территории находятся под управлением дирекции заповедников «Земля леопарда», — рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

Инспекторы нацпарка в ходе планового рейда обнаружили спрятанных лошадей и оперативно выследили нарушителей с помощью тепловизора. Также злоумышленников запечатлели на видео. Браконьеры пытались бежать, но были задержаны оперативной группой. При них было водолазное снаряжение и два мешка трепанга — более 900 «морских огурцов».

Голотурий вернули в море, а материалы по нарушителям отправились в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело — затем его передали в Хасанский районный суд.

По информации нацпарка, фигуранты получили условные сроки по два года и один месяц с испытательным сроком в полтора года, также их обязали выплатить штраф в размере более 1 млн рублей. Все снаряжение и все орудия добычи конфискованы.

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