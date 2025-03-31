Охранять Дальневосточный морской заповедник помогут быстрые катера

Патрулирование Дальневосточного морского заповедника в Приморье усилят двумя скоростными катерами с мощными моторами и современным оборудованием. Они позволят быстрее реагировать на нарушения и эффективнее противостоять браконьерам.

Катера предназначены для работы в условиях открытого моря и способны развивать высокую скорость, рассказали Fishnews в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» (в его ведении находится ДВМЗ). На борту установлены системы навигации, связи и мониторинга, обеспечивающие безопасность и координацию инспекторов в режиме реального времени.

«Браконьеры часто используют скоростные суда, и инспекторы должны не только оперативно пресекать нарушения, но и предотвращать их, действуя на опережение», — отметил заместитель директора «Земли леопарда» по охране Евгений Стома.

Круглосуточное дежурство инспекторов продолжается как на воде, так и на побережье. Кроме того, все восемь кордонов Дальневосточного морского заповедника несут свою вахту в прежнем режиме.

Один из главных объектов браконьерского промысла — дальневосточный трепанг, обратили внимание в нацпарке. Государственные инспекторы ежедневно патрулируют акваторию для пресечения нелегальной добычи.

Кроме того, активный интерес у нарушителей вызывают цветущие на островах заповедника дикие растения.

Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 г. для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого — богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. Сейчас заповедник находится под управлением ФГБУ «Земля леопарда».

В пресс-службе отметили, что в заповеднике к интересным рыбам относятся мохнатоголовые морские собачки и акула катран. Присутствуют и китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки. К экзотическим обитателям можно отнести тропических рыб: рыбу-саблю, летучих рыбок, ядовитую собаку-рыбу (фугу), спинорогов.

Читайте также: Шантары планируют защитить от браконьеров охранной зоной

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews