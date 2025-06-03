Контролировать сбросы в рыбохозяйственные водоемы будут по новым нормативам

На смену приказу Минсельхоза о нормативах качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения придет документ Росрыболовства. Такие изменения предусмотрены с 1 сентября 2025 г.

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения с сентября будут установлены приказом Федерального агентства по рыболовству от 26 мая 2025 г. № 296. В том числе ведомство утвердило нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказ Министерства сельского хозяйства от 13 декабря 2016 г. № 552 при этом прекратит свое действие.

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