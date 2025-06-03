Россия и КНДР готовятся сотрудничать в охране природы

Первое заседание подкомиссии России и КНДР по охране окружающей среды состоялось в формате видеоконференции. Представители двух стран наметили основные направления работы.

Решение о создании подкомиссии было принято Межправительственной комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР в ноябре 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службы Минприроды.

На первом заседании стороны определили направления для совместной работы. Это управление особо охраняемыми природными территориями и сохранение биоразнообразия, охрана и рациональное использование водных ресурсов, водоподготовка и водоочистка, охрана атмосферного воздуха, сотрудничество в сфере лесных ресурсов.

Представителей КНДР пригласили посетить некоторые профильные российские учреждения, включая нацпарк «Земля леопарда» и учебный центр Авиалесоохраны.

В ближайшее время стороны утвердят совместный план деятельности, который создаст основу для дальнейшей системной работы.

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