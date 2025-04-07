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Нормативы по сбросу вредных веществ в российской экономзоне хотят обновить

Нормативы по сбросу вредных веществ в российской экономзоне хотят обновить

Минприроды намерено скорректировать нормативно-правовые акты по сбросу вредных веществ в исключительной экономической зоне России. Действующие редакции документов были приняты в 2000 г.

Подготовленные поправки размещены на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Это проекты постановлений правительства «Об утверждении пределов допустимых концентраций и условий сброса вредных веществ в ИЭЗ РФ» и «Об утверждении перечня вредных веществ, сброс которых в ИЭЗ РФ запрещен».

Документы являются подзаконными актами к части 2 статьи 30 федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации».

Оба проекта НПА отличаются от действующих редакций. Например, в новом перечне вредных веществ список химикатов сокращен с 73 до 31.

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