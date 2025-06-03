Торги: Ярославским промысловикам предлагают права на судака, леща и щуку

В Ярославле на электронный аукцион выставили 12 долей квот для промышленного рыболовства на Горьковском водохранилище в границах области. Заявки принимают до 9 июня.

Торги организует региональное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, к продаже предлагаются по четыре доли квот судака, леща и щуки.

Размеры долей — от 2% до 18,3%. Стартовые цены лотов составляют от 1,2 тыс. до 19,1 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 17 июня. Доли квот закрепляются на 15 лет.

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