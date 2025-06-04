Иностранцы пытались вывезти трепанг из России в обуви

Таможенники в Приморском крае пресекли вывоз в Китай сушеного трепанга. Продукцию иностранные туристы спрятали под стельками кроссовок, а женщина — в нижнем белье.

Сушеный трепанг обнаружила служебная собака по кличке Зара при таможенном контроле багажа в железнодорожном пункте пропуска «Пограничный». Лабрадор остановился около пары иностранных граждан и царапаньем обозначил их обувь, рассказали Fishnews в пресс-службе ФТС России.

На вопрос инспектора о наличии товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению, турист со своей спутницей ответили отрицательно. Однако при уточнении, что спрятано в их обуви, граждане признались, что везут сушеный трепанг для личного пользования, таможенные правила знают плохо, поэтому и скрыли его.

Биоресурс иностранцы пытались вывезти в кроссовках под стельками. Кроме того, часть товара женщина спрятала в нижнем белье. Общий вес деликатеса составил почти килограмм.

Сушеный трепанг изъят и направлен на экспертизу для определения рыночной стоимости.

Возбуждены два административных дела по части 2 статьи 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров). Нарушителям грозит штраф до трехкратного размера стоимости товара с его конфискацией или без таковой.

Читайте также: Браконьерскую конницу поймали на «Земле леопарда»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews