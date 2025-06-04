Российские рыбаки начали осваивать третий миллион тонн

С начала года российские предприятия наловили более 2,03 млн тонн водных биоресурсов. На Дальневосточный бассейн пришлось свыше 1,58 млн тонн рыбы и морепродуктов.

На Дальнем Востоке поймали около 1,12 млн тонн минтая, 60,8 тыс. тонн трески (+3,1 тыс. тонн к уровню 2024 г.), 247,8 тыс. тонн тихоокеанской сельди, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоили 144,4 тыс. тонн ВБР. В том числе рыбаки добыли 87,7 тыс. тонн трески и 24,4 тыс. тонн пикши (+1,6 тыс. тонн).

В Западном бассейне взяли 43 тыс. тонн. Шпрота (кильки) поймали 26,4 тыс. тонн, балтийской сельди (салаки) — 13,3 тыс. тонн.

Азово-Черноморский бассейн принес 20,2 тыс. тонн — это на 38,4% больше, чем на отчетную дату прошлого года. Хамсы добыли 12,6 тыс. тонн (+3,3 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне наловили 42,5 тыс. тонн. Из них на кильку пришлось 21,5 тыс. тонн (прибавка составила 1,2 тыс. тонн), на частиковые виды рыб — 8,1 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 211,2 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Это на 23,9 тыс. тонн, или на 12,8%, выше уровня соответствующего периода 2024 г.

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