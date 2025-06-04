Федор Лабюк: Опыт наших экспертов по МКУБ дорогого стоит

Работа эксперта по МКУБ значительно отличается от деятельности других инспекторов, подчеркивает заместитель начальника Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ по освидетельствованию систем управления безопасностью рыбопромыслового флота Федор Лабюк.

Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ оказывает помощь рыбакам при авариях в море, но другая важная задача — превентивные мероприятия. Аудиторы отряда систематически проводят освидетельствование рыбопромысловых компаний и флота на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ).

Нужно понимать разницу между, например, инспектором портнадзора, выявляющим какие-то отдельные нарушения обязательных требований, и аудитором по МКУБ, который отслеживает работу системы управления безопасностью судна или рыбопромысловой компании в целом, обратил внимание Федор Лабюк в интервью Fishnews.

«Частный случай: отсутствует огнетушитель на штатном месте. Инспектор портнадзора пишет замечание: «Отсутствует огнетушитель». Эксперт по МКУБ, видя такое нарушение, не удовлетворяется только лишь возвращением огнетушителя, а выясняет причины, вызвавшие его отсутствие. То есть, проводя аудит, вскрывает причины, вызвавшие такое нарушение, — проверяет работу системы: кто ответственный, его компетенция, регулярность проверок, были ли уже подобные случаи и т.д., в том числе почему компания не уделяет должного внимания обслуживанию средств пожаротушения, то есть поднимаются более широкие вопросы», — рассказал замначальника отряда.

Также эксперты отряда участвуют в установлении причин нарушений требований охраны труда. В случаях травматизма или гибели людей аудиторы по МКУБ проверяют условия, в которых работал человек, состояние его здоровья, компетенцию, сколько времени он уже трудился на этом судне, все ли проходил инструктажи и т.д.

О сроках освидетельствования судов и компаний, а также об особенностях аварийной статистики на рыбацком флоте Дальнего Востока читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.