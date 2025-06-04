Минсельхоз хочет дополнить перечень для страхования с господдержкой в аквакультуре
Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в перечень заразных болезней объектов товарной аквакультуры, который предусмотрен для страхования с господдержкой.
Дополнения предполагается внести в перечень заразных болезней объектов товарной аквакультуры, утвержденный приказом Минсельхоза от 22 августа 2018 г. № 369.
Напомним, что этот список является опорным для страхования рисков гибели рыбы от заболеваний — речь идет о механизме сельхозстрахования с господдержкой.
Как сообщает корреспондент Fishnews, перечень болезней предлагается дополнить аэромонозом не только лососевых и карповых, но и сомовых рыб. Аэромонозы лососевых и карповых стали отмечать и у сомовых, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.
Также планируется включить в список заболевания ракообразных (болезнь белых пятен, болезнь белого хвоста, чума ракообразных) и заболевания моллюсков (перкинсозы, мартелиоз, бонамиоз моллюсков). Такая необходимость назрела в связи с интенсивным развитием марикультуры в России.
Читайте также: Какие рыбы пройдут регистрацию стадами
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews