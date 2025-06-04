Минсельхоз хочет дополнить перечень для страхования с господдержкой в аквакультуре

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в перечень заразных болезней объектов товарной аквакультуры, который предусмотрен для страхования с господдержкой.

Дополнения предполагается внести в перечень заразных болезней объектов товарной аквакультуры, утвержденный приказом Минсельхоза от 22 августа 2018 г. № 369.

Напомним, что этот список является опорным для страхования рисков гибели рыбы от заболеваний — речь идет о механизме сельхозстрахования с господдержкой.

Как сообщает корреспондент Fishnews, перечень болезней предлагается дополнить аэромонозом не только лососевых и карповых, но и сомовых рыб. Аэромонозы лососевых и карповых стали отмечать и у сомовых, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Также планируется включить в список заболевания ракообразных (болезнь белых пятен, болезнь белого хвоста, чума ракообразных) и заболевания моллюсков (перкинсозы, мартелиоз, бонамиоз моллюсков). Такая необходимость назрела в связи с интенсивным развитием марикультуры в России.

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