Какие рыбы пройдут регистрацию стадами

Минсельхоз определил список животных, регистрация которых в информационно-аналитической системе племенных ресурсов будет осуществляться стадами. В этом перечне в том числе объекты аквакультуры.

Государство продолжает подготовку к введению государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов — соответствующий закон принят в 2023 г.

Внесение во ФГИАС ПР сведений о племенной рыбе станет обязательным с 1 марта 2026 г.

Приказом от 29 апреля 2025 г. № 299 Министерство сельского хозяйства определило перечень животных, которые регистрируются стадами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень вошли в том числе амуры белые и черные, африканские клариевые сомы, обыкновенные карпы, пеляди, тиляпии нильские, толстолобики белые и пестрые, форели радужные.

Приказ, как и положение закона об информационно-аналитической системе, вступит в силу с 1 марта 2026 г.

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