Рыбаков предупредили об освоении нескольких объектов

Территориальные управления Росрыболовства проинформировали пользователей о выбранных рекомендованных объемах добычи анфельции в подзоне Приморье и морской малоротой корюшки в Северо-Охотоморской подзоне.

Рекомендованный объем анфельции в подзоне Приморье на 3 июня добытчики освоили на 151,75%. Такие данные привело Приморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Возможный вылов морской малоротой корюшки в Северо-Охотоморской подзоне к концу мая выбран на 106,2%, проинформировало пользователей Сахалино-Курильское территориальное управление ведомства.

В случае освоения рекомендованных объемов, по правилам, добыча должна прекращаться.

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