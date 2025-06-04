Ученые отправились мониторить лососевые подходы

Научно-исследовательское судно «ТИНРО» приступило к комплексным съемкам в тихоокеанских водах Курильских островов и северо-западной части Пацифики. С помощью полученных данных специалисты оценят в том числе запасы лососей.

Судно вышло в рейс 30 мая. На борту работают сотрудники Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО.

Кроме тихоокеанских лососей, комплексная пелагическая траловая съемка поможет оценить ресурсы скумбрии, сардины-иваси и других пелагических видов. Также специалисты изучат особенности среды обитания гидробионтов в Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах, открытых водах северо-западной части Тихого океана, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Такие работы выполняются на регулярной основе ежегодно. Добытые в экспедициях сведения позволяют отраслевой науке оперативно уточнять сроки, мощность подходов производителей лососевых к основным нерестовым районам, своевременно обеспечивать предприятия актуальной информацией.

Исследования гидробионтов направлены на оценку урожайности поколений, динамики запасов, их структуры, распределения, уточнение особенностей условий, при которых формируются промысловые скопления.

В составе этой экспедиции студентка 3 курса Школы Мирового океана ДВФУ Екатерина Голубева, которая отправилась в рейс в рамках проекта «Исследовательская стажировка». Этот проект предлагает студентам под руководством опытных специалистов проверить свои знания на практике, освоить современные методы и погрузиться в мир рыбохозяйственной науки прямо на борту исследовательского судна.

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