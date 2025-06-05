Северная Осетия прибавила в выращивании рыбы

Рыбоводы Республики Северная Осетия — Алания за период с января по апрель более чем на четверть увеличили производство и продажу своей продукции по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

В Северной Осетии за первые четыре месяца с начала года производство товарной рыбы составило 2,05 тыс. тонн (129% к аналогичному периоду 2024 г.). Реализовано 1,2 тыс. тонн (128%), сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза со ссылкой на информацию Северо-Кавказстата.

67% от общего объема производства товарной рыбы приходится на долю сельхозпредприятий, остальное — на крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей. При этом сельхозпредприятия нарастили объемы выращивания на 61% в сравнении с уровнем прошлого года, фермеры и ИП — на 93%.

«Государственная поддержка малых форм хозяйствования — предоставление грантов — позволяет повышать объемы доступной качественной продукции и снижать зависимость от импортных поставок. Объединяя усилия государственных органов и представителей бизнеса, мы можем достигнуть значительных успехов в развитии данного сегмента», — отметил министр сельского хозяйства Северной Осетии Алан Кусраев.

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