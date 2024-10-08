Новости
О развитии и проблемных вопросах рыбоводства Северной Осетии — Алании на заседании профильного комитета Совета Федерации рассказал вице-премьер республики Русланбек ИКАЕВ. Фото пресс-службы правительства региона

Рыбоводы Северной Осетии ждут селекционно-племенной центр

Подготовка документации для строительства селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Северная Осетия — Алания еще не завершена. Планируется, что предприятие будет производить более 14 млн мальков радужной форели в год и станет базой для обучения отраслевых специалистов.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на расширенном заседании обсудил вопросы развития АПК и охраны окружающей среды Северной Осетии — Алании. Мероприятие прошло в рамках Дней республики в СФ.

Заместитель председателя правительства региона Русланбек Икаев рассказал, что в рыбной отрасли Северной Осетии работают 63 предприятия: 48 из них выращивают форель, 9 — осетра и 6 — карпа. Площадь прудового фонда Алании, имеющего рыбохозяйственное значение, составляет 1 867,4 га.

«Температура подземных вод, питающих бассейны, меняется в зависимости от времени года в диапазоне от 8 до 18 градусов. Это обеспечивает оптимальные условия для выращивания форели круглый год. Направление имеет большой потенциал для дальнейшего развития, который специалистами Росрыболовства оценивается в 20 тыс. тонн форели в год», — обратил внимание Русланбек Икаев.

Он добавил, что объем производства товарной рыбы в республике с 2017 г. увеличился в 18 раз: с 340 тонн до 6,1 тыс. тонн в год. В 2024 г. регион планирует достичь показателя в 7 тыс. тонн.

Главным фактором, сдерживающим развитие индустриальной аквакультуры, докладчик назвал дефицит рыбопосадочного материала — его поставки из-за рубежа резко сократились в условиях санкций. Русланбек Икаев отметил необходимость создания в Северной Осетии собственного объекта селекции.

По поручению президента Росрыболовство совместно с правительством республики утвердили дорожную карту по строительству селекционно-племенного центра рыбоводства в регионе. План включает мероприятия по разработке и утверждению необходимых документов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Северной Осетии, ежегодная планируемая производственная мощность центра составляет 37 млн икринок радужной форели, из которых 14,6 млн штук подращивается до стадии малька. Объем производства товарной рыбы — 20 тыс. тонн в год. Предусматривается содержание маточных стад бассейновым способом в цехах. Планируется, что по итогам реализации инвестиционного проекта будет создано 80 постоянных рабочих мест.

Сейчас объявлены конкурсные процедуры на корректировку проектной и рабочей документации, идет прием заявок, заявил Русланбек Икаев.

Он также обратил внимание, что в республике проводится системная работа по подготовке специалистов в сфере рыбоводства.

Так, в Аграрном колледже Горского государственного аграрного университета для получения среднего профессионального образования открыты направления подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура», а также «Мастер по водным биоресурсам и аквакультуре». В следующем году в ГГАУ откроется аналогичное направление подготовки на уровне высшего образования.

Селекционный центр должен стать основной базой практики для обучающихся и трудоустройства выпускников.

Ожидается, что это предприятие позволит обеспечить качественным рыбопосадочным материалом и квалифицированными специалистами аквафермы не только Северной Осетии, но и других регионов Северного Кавказа.

По итогам обсуждения комитет Совета Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству селекционно-племенного центра в государственную программу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовствофорель
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий БУРКОВ

Генеральный директор компании «Шифудо»

Анатолий БУРКОВ

Торговые сети готовы к экспериментам с рыбной полкой

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток» Александра СУХАРЕВА

Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток»

Александра СУХАРЕВА

У участников рынка общая задача — повышение потребления рыбы

Директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Директор компании «Полярная звезда»

Павел Ковальчук

Наши козыри — широкая география и клиентоориентированность

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга Булкова

Малый и средний бизнес — важная часть отрасли

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском

Для защиты рыбацких интересов

В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

На круглом столе Россельхозбанка «Рыба есть» эксперты обсудили, что поможет повышению потребления рыбопродукции в стране

Несравненная наша рыба: участники рынка ищут пути по росту потребления рыбопродукции в России

За неполные два года авиакомпания «Волга-Днепр» смогла выстроить «рыбный мост», который позволяет доставлять рыбу и морепродукты в Москву, по России, а также наращивать экспортные поставки

«Рыбный авиамост» для российской продукции

События

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.