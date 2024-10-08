Рыбоводы Северной Осетии ждут селекционно-племенной центр

Подготовка документации для строительства селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Северная Осетия — Алания еще не завершена. Планируется, что предприятие будет производить более 14 млн мальков радужной форели в год и станет базой для обучения отраслевых специалистов.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на расширенном заседании обсудил вопросы развития АПК и охраны окружающей среды Северной Осетии — Алании. Мероприятие прошло в рамках Дней республики в СФ.

Заместитель председателя правительства региона Русланбек Икаев рассказал, что в рыбной отрасли Северной Осетии работают 63 предприятия: 48 из них выращивают форель, 9 — осетра и 6 — карпа. Площадь прудового фонда Алании, имеющего рыбохозяйственное значение, составляет 1 867,4 га.

«Температура подземных вод, питающих бассейны, меняется в зависимости от времени года в диапазоне от 8 до 18 градусов. Это обеспечивает оптимальные условия для выращивания форели круглый год. Направление имеет большой потенциал для дальнейшего развития, который специалистами Росрыболовства оценивается в 20 тыс. тонн форели в год», — обратил внимание Русланбек Икаев.

Он добавил, что объем производства товарной рыбы в республике с 2017 г. увеличился в 18 раз: с 340 тонн до 6,1 тыс. тонн в год. В 2024 г. регион планирует достичь показателя в 7 тыс. тонн.

Главным фактором, сдерживающим развитие индустриальной аквакультуры, докладчик назвал дефицит рыбопосадочного материала — его поставки из-за рубежа резко сократились в условиях санкций. Русланбек Икаев отметил необходимость создания в Северной Осетии собственного объекта селекции.

По поручению президента Росрыболовство совместно с правительством республики утвердили дорожную карту по строительству селекционно-племенного центра рыбоводства в регионе. План включает мероприятия по разработке и утверждению необходимых документов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Северной Осетии, ежегодная планируемая производственная мощность центра составляет 37 млн икринок радужной форели, из которых 14,6 млн штук подращивается до стадии малька. Объем производства товарной рыбы — 20 тыс. тонн в год. Предусматривается содержание маточных стад бассейновым способом в цехах. Планируется, что по итогам реализации инвестиционного проекта будет создано 80 постоянных рабочих мест.

Сейчас объявлены конкурсные процедуры на корректировку проектной и рабочей документации, идет прием заявок, заявил Русланбек Икаев.

Он также обратил внимание, что в республике проводится системная работа по подготовке специалистов в сфере рыбоводства.

Так, в Аграрном колледже Горского государственного аграрного университета для получения среднего профессионального образования открыты направления подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура», а также «Мастер по водным биоресурсам и аквакультуре». В следующем году в ГГАУ откроется аналогичное направление подготовки на уровне высшего образования.

Селекционный центр должен стать основной базой практики для обучающихся и трудоустройства выпускников.

Ожидается, что это предприятие позволит обеспечить качественным рыбопосадочным материалом и квалифицированными специалистами аквафермы не только Северной Осетии, но и других регионов Северного Кавказа.

По итогам обсуждения комитет Совета Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству селекционно-племенного центра в государственную программу.

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