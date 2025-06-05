Свежая пресса — подписчикам Fishnews

Новые выпуски газеты «Fishnews Дайджест» и журнала Fishnews в электронном формате оперативно получают подписчики телеграм-канала Fishnews.

Свежие номера газеты «Fishnews Дайджест» сразу выкладываются в телеграм-канале Fishnews (за май — по ссылке). Каждый выпуск рассказывает о самых важных и интересных событиях в рыбной отрасли за месяц, с разбивкой по темам: например, «Красная путина 2025», «Отраслевая наука», «Сильная переработка — гордость отрасли», «Аквакультура».

Подписчики телеграм-канала оперативно получают информацию и о выходе журнала Fishnews (первый номер этого года — по ссылке). В журнале публикуются интервью с собственниками и топ-менеджерами компаний, руководителями госорганов. Аналитические статьи и комментарии экспертов — также на страницах нашего издания.

В телеграм-канале можно скачать номера газеты и журнала. Архивы печатных СМИ медиахолдинга также доступны на сайте Fishnews (газета и журнал).

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Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

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