Вьетнам видит отличные возможности в России для своего тунца

Россия — многообещающее направление для поставок тунца, заявили во Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). Отношения между странами благоприятствуют развитию торговли, считают в объединении.

На фоне глобальных изменений российский рынок открывает новые горизонты для вьетнамских экспортеров тунца, полагают в национальной ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов.

Объединение привело данные Таможенного управления Вьетнама, согласно которым в 2024 г. общая стоимость экспорта тунца в Россию достигла почти 45 млн долларов — это в пять раз больше, чем в 2020 г., и стала рекордной за последнее десятилетие. А уже в первом квартале 2025 г. поставки превысили 10 млн долларов — на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению VASEP, рост торговли стал возможен благодаря благоприятным условиям двусторонних отношений. Экономики России и Вьетнама эффективно дополняют друг друга: республика импортирует российские товары для производства и потребления, а РФ активно закупает тропические сельхозпродукты и морепродукты.

Кроме того, ряд прежних барьеров — от логистики до финансовых расчетов — постепенно снимается, обратили внимание в ассоциации. Так, отмечено несколько устойчивых маршрутов доставки.

Объединение упомянуло и соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, вступившее в силу в 2016 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Для устойчивого присутствия на рынке РФ вьетнамским компаниям рекомендуется строго соблюдать российские требования к качеству, упаковке и маркировке продукции.

Российские эксперты также отмечают перспективность поставок рыбы из РФ во Вьетнам и сотрудничества в сфере переработки.

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