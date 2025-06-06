На Дальнем Востоке стало больше вакансий для моряков

Число предлагаемых рабочих мест для моряков в ДФО по сравнению с январем-маем 2024 г. увеличилось на 7%, подсчитали эксперты российской рекрутинговой платформы hh.ru. При этом для работодателей важен опыт соискателей.

За пять месяцев 2025 г. на Дальнем Востоке открыто более 500 вакансий для моряков, привели цифры в hh.ru.

Больше половины мест доступны кандидатам, которые трудились по специальности от 1 года до 3 лет (58%), еще на 23% вакансий могут рассчитывать соискатели с опытом от 3 до 6 лет, рассказали Fishnews в пресс-службе HeadHunter. На 1% мест приглашают тех, кто более 6 лет в профессии. Лишь на 17% предложений о работе в море компании-работодатели готовы нанимать новичков.

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