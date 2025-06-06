В Челябинской области вор позарился на рыбацкие вещи

В Верхнеуральском районе Челябинской области полицейские раскрыли кражу имущества рыболовов-любителей. Общая стоимость похищенных вещей превысила 600 тыс. рублей.

Заявление о краже поступило от жителя поселка Спасский. Мужчина рассказал, что неизвестный сорвал навесной замок на двери частного дома и украл имущество: лодочные мотор и бензобак, лебедку, приспособления для рыболовства, ледобур и прочие вещи. Все похищенные предметы принадлежат разным владельцам, объединенным общим увлечением, сообщили Fishnews в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Оперативники и эксперты-криминалисты провели все неотложные оперативные и проверочные мероприятия.

В результате принятых мер реагирования и опроса свидетелей была установлена личность злоумышленника, его задержали по горячим следам. Подозреваемым оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

Похищенное имущество найдено и возвращено собственникам.

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