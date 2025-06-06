Марифермеры Севастополя ждут местного спата устриц

В Севастополе работают над созданием первого в городе устричного питомника. С его помощью планируется преодолеть зависимость от иностранных поставщиков спата.

Директор компании НИО «Марикультура» Владислав Шенявский рассказал, что ранее спат (молодь) устриц приходилось закупать за границей. Теперь устрицы собираются сделать по-настоящему местными.

Это стало возможным благодаря усилиям специалистов, которые не только разработали уникальные штормоустойчивые фермы, но и освоили передовые методы выращивания и обработки устриц, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Севастополя.

Заместитель директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Василий Макоед напомнил про меры поддержки отраслевого бизнеса: с 2019 г. общий размер субсидий составил 25 млн рублей.

«В этом году размер господдержки рыбоводных предприятий увеличен и составил почти 9 млн рублей. Учитываются последствия шторма 2023 года и сложности с выходом в море в настоящее время. Выделенные средства позволили производителям аквакультуры сохранить рабочие места, закупить необходимое оборудование и молодь устриц», — отметил представитель департамента.

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