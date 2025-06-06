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Россия в прошлом году установила рекорд по вылову сардины-иваси

Страны АТР стали активнее закупать сардину

С 2022 по 2024 гг. страны Азиатско-Тихоокеанского региона нарастили закупки сардины на 54%, обратили внимание в ВАРПЭ, изучив данные ФАО. Структура спроса открывает большие возможности для российских добытчиков, указали в ассоциации.

В 2024 г. суммарный импорт мороженой сардины в страны АТР вырос на 3,6%, превысив 477 тыс. тонн. Это, как следует из подготовленного ФАО обзора рынка малой пелагики, свыше 60% мирового импорта соответствующего вида рыбы, приводит данные Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. В тройку крупнейших стран-импортеров вошли Китай — 55% в общем объеме закупок региона (261 тыс. тонн), Таиланд — около 22% (109 тыс. тонн) и Республика Корея — 6% (28,5 тыс. тонн).

При этом в ВАРПЭ отметили, что страны региона наращивают закупки, а общий мировой импорт сардины сокращается. С 2022 г. мировой импорт сардины уменьшился на 8%, с 853 тыс. тонн до 790,4 тыс. тонн, но импорт стран АТР вырос за это время на 54%.

«За минувшие 30 лет спрос на малую пелагику (сардины и тропическая скумбрия) в странах Азиатско-Тихоокеанского региона существенно вырос, отмечает FAO. Эти виды доступны по цене (несмотря на то, что она существенно выросла за счет высокого спроса), что способствует реализации нацпрограмм продовольственной безопасности многих развивающихся стран. Замороженные сардины в основном используются в регионе для производства консервов, добавляет FAO», — рассказали в ассоциации.

В объединении подчеркнули, что Россия является крупным добытчиком сардин: в прошлом году суммарный вылов превысил 597 тыс. тонн, из которых 592,5 тыс. тонн — это сардина-иваси, ставшая вторым по объему вылова промысловым ресурсом страны.

В России из иваси производят широкий ассортимент продукции — от консервов и пресервов до БАДов. Однако переработчики в центральной части России закупают преимущественно иваси крупной навески (на нее приходится 30% вылова), а в других странах АТР востребована и мелкая рыба, в том числе для производства муки и жира для кормов. Такая структура спроса открывает большие возможности для российских добытчиков иваси, полагают в ассоциации.

Как показало исследование ВАРПЭ, потенциал российского экспорта мороженой иваси при отсутствии внутренних и внешних барьеров — 0,35 млрд долларов к 2030 г. (в 2,5 раза превысит уровень 2024 г.). Действовавшие в прошлом году экспортные пошлины затормозили поставки иваси: они снизились на 12% в деньгах и 10% в объеме, привели статистику в объединении.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в этом году российские рыбаки приступили к промыслу сардины-иваси 8 мая. К началу июня флот РФ успел освоить свыше 30 тыс. тонн этой рыбы.

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