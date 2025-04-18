Власти Магаданской области делают ставку на восстановление рыбного порта

Поддержка рыбной отрасли Магаданской области стала одной из тем совещания у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В качестве ключевого здесь заявлен проект по восстановлению работы Магаданского морского рыбного порта.

Вопросы поддержки рыбной отрасли обсуждались на совещании по социально-экономическому развитию Магаданской области, проведенном вице-премьером — полпредом президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Во встрече участвовал губернатор Сергей Носов.

Одной из направлений — восстановлении деятельности Магаданского морского рыбного порта. Работа ведется в рамках поручения главы правительства Михаила Мишустина путем реализации проекта «Морской логистический центр Магадан», рассказали Fishnews в пресс-службе полпредства.

В центре планируют обслуживать суда рыбопромыслового флота компаний Дальнего Востока.

Напомним, что несколько лет назад магаданский порт передали в собственность региону. В октябре 2023 г. власти Магаданской области представили отраслевому сообществу концепцию по созданию в бухте Нагаева центра комплексного обслуживания рыбопромыслового и транспортного флота.

В прошлом году Михаил Мишустин поручил области подготовить расписанный по датам план развития морской гавани.

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