Новый президент Южной Кореи решил перенести «рыбное» ведомство

Избранный в ходе досрочного голосования президентом Республики Корея Ли Чжэмён распорядился начать активную подготовку к переезду главного офиса Министерства океанов и рыболовства в Пусан.

Свое решение новый президент Южной Кореи озвучил уже на первом заседании кабинета министров после вступления в должность.

Перенести офис министерства Ли Чжэмён пообещал в ходе предвыборной кампании в качестве меры по сбалансированному региональному развитию. Решение также призвано усилить роль Пусана как морской столицы страны, так как в городе планируется разместить штаб-квартиру судоходной компании HMM и создать специализированный морской суд.

По словам представителей министерства, для переезда не требуется изменения законодательства — достаточно официального уведомления. Однако для юридической точности планируется получение дополнительных разъяснений.

Тем не менее инициатива сталкивается с серьезным сопротивлением, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на южнокорейские СМИ. По результатам опроса профсоюза, 86% работников министерства выступают против переезда. Сотрудники опасаются ухудшения условий жизни и снижения эффективности работы из-за удаленности от других ключевых ведомств, расположенных в Сечжоне и Сеуле.

Кроме того, решение президента стало неожиданным ударом по Сечжону — городу, который в течение последних лет развивался как дополнительная административная столица Южной Кореи. Местные жители и общественные организации выражают недовольство по поводу решения нового президента, который получил здесь большую поддержку избирателей.

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