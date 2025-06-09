Специалисты поделились сводками с промысла минтая в Беринговом море

По данным на 8 июня, в Западно-Беринговоморской зоне рыбаки добыли 47,3 тыс. тонн минтая — годом ранее уловы были выше.

На 8 июня в Западно-Беринговоморской зоне российский вылов минтая составил 47,3 тыс. тонн, общий допустимый улов освоен на 6,8% — такие данные приводятся в кратком обзоре промысла Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Годом ранее результативность была заметно выше: 67,7 тыс. тонн (9,7%), обратили внимание специалисты.

В отчетную неделю на лову насчитывалось от 25 до 33 судов, в том числе 19-25 крупнотоннажных и 6-8 среднетоннажных. Результативность работы флота в среднем составила 62,5 тонны и 25,6 тонны на судо-сутки соответственно. В районе также работали суда, оснащенные снюрреводами и ярусами, — 12-21 единица с выловом 1,1 тонны за судо-сутки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, суточный вылов за рабочую неделю в среднем составил 1,7 тыс. тонн, годом ранее — 2,3 тыс. тонн. За отчетный период добыто 13,7 тыс. тонн минтая. В прошлом году за аналогичный период рыбаки выловили 19,7 тыс. тонн.

Читайте также: Спасатели подставили плечо рыбакам на минтаевой путине

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews