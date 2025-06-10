Иваси уже положила в «копилку» российского вылова 36 тыс. тонн

На 8 июня российские рыбаки поймали 36 тыс. тонн сардины-иваси. Уловы этого объекта высокие, тогда как объемы добычи скумбрии специалисты характеризуют как очень низкие.

На промысле в отчетный период работало 6 крупнотоннажных судна, оснащенных пелагическими тралами. Промысел по-прежнему осуществлялся в открытых водах за пределами Южно-Курильской зоны у границы исключительной экономзоны России.

Уловы сардины высокие, у отдельных судов до 550 тонн в сутки, средний вылов на судо-сутки лова за минувшую неделю составил 211 тонн, количество судо-суток лова за неделю — 26, добыча за неделю — 5496 тонн. Такие данные приводят в своем обзоре ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Уловы скумбрии очень низкие, средний вылов на судо-сутки — 1,7 тонны, вылов за неделю — 5 тонны. Вылов скумбрии с начала промысла — 167 тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

В открытых водах на лове пелагических объектов работают иностранные суда общим количеством 70-100 единиц, предположительно под флагом КНР/

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