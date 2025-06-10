Правоохранители Приморья выясняют обстоятельства пожара на рыбацком судне

Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания на рыболовном судне во Владивостоке. По данным ведомства, пожар унес жизнь одного человека.

По предварительной информации, 10 июня около 6 утра по местному времени произошло возгорание на судне «Ориентал Дисковерер», ошвартованном у причала Центра судоремонта «Дальзавод» в бухте Золотой Рог (акватория порта Владивосток). Об этом пишет Дальневосточная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале, сообщает корреспондент Fishnews.

«Предполагаемое место возгорания — столовая. В результате один человек погиб, 24 члена экипажа эвакуированы», — рассказали в надзорном ведомстве.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания. Также контролируется ход расследования уголовного дела Восточным МСУТ СК по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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