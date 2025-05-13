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Следствие полагает, что несчастье произошло из-за нарушения техники безопасности. Скриншот видеокомментария пресс-службы Следственного управления СКР по Приморскому краю

Трагедия на борту траулера обернулась уголовным делом

В Приморье в суд передали уголовное дело о смерти практиканта на рыбацком судне в рейсе. Следствие полагает, что несчастье произошло из-за нарушения техники безопасности.

В Следственном управлении СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела. Фигурантов — гендиректора рыбопромысловой компании, капитана судна и старшего мастера добычи — обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ).

В ноябре 2022 г. при прохождении практики на судне погиб студент колледжа, сообщили Fishnews в пресс-службе управления. По версии следствия, судно вышло в рейс в немореходном состоянии, так как экипаж не имел надлежащей квалификации, а также не был обеспечен индивидуальной защитой.

«Во время работ произошел обрыв каната и потерпевший получил удар, от которого потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу. В результате падения потерпевший получил травму головы, от которой наступила его смерть. Тяжкие последствия произошли ввиду нарушения техники безопасности на судне», — подчеркнули в пресс-службе.

Уголовное дело о нарушениях правил охраны труда будет направлено в суд.

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НазадМетки: уголовное дело
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